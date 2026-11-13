HABAŞ'taki patlamada can kaybı 19'a yükseldi

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçilerin sayısı 19'a yükseldi.

Patlamanın ardından kendisinden haber alınamayan işçi Barış Güney'in cansız bedenine ulaşıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemesi sonucunda cenazenin Güney'e ait olduğu kesinleşti. Güney'in de bulunmasıyla fabrikada yürütülen arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi.

Fabrikanın çelikhane bölümünde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 17 işçi yaşamını yitirmiş, 15 işçi yaralanmıştı. Yaralı işçilerden Abdullah Kılınç'ın da 11 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle can kaybı 18'e yükselmişti.

9 kişi tutuklanmıştı

Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden dokuzu tutuklanırken, Başaran'ın da aralarında bulunduğu iki kişi hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.