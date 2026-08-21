'Ha Leylim' soruşturması: Mabel Matiz hakkında 'yurtdışı çıkış' yasağı
soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 21.08.2026 , 14:41
Şarkıcı Mabel Matiz'in "Ha Leylim" şarkısı ve şarkıya ait video klip hakkında başsavcılık tarafından herhangi bir şikayet gelmeden re'sen “müstehcenlik” suçu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Gericilerin hedef göstermesinin ardından açılan soruşturma sonrası şarkısına erişim engeli getirilmişti.
DHA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giden Mabel Matiz, savcılık ifadesinin ardından "yurtdışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şarkıcı için talep doğrultusunda adli kontrol uygulandı.
Mabel Matiz'e geçtiğimiz aylarda da "Perperişan" isimli şarkısı gerekçe gösterilerek dava açılmıştı. Mahkeme, şarkıcı hakkında "müstehcenlik" suçlamasının yasal unsurları oluşmadığı tespitiyle beraat kararı vermişti.
soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.