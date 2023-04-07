Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri kâr için asılsız sebeple yurttan atılıyor

Uzaktan veya yüz yüze eğitim bilgisi Dekanlıktan duyurulmuşken, seçime bir ay kala ikametgahlarını dahi Bodrum’a aldıran Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri kaldıkları yurttan çıkarılmaya çalışılıyor.

Yöneticilerin anayasal eğitim hakkı, barınma ve sağlıklı yaşam hakkı ihlali yaparak, geçersiz sebeplerle hazırladıkları fesih protokolüyle ve tutanakla, yurttan çıkarmaya çalıştıklarını iddia ederek Kaymakamlığa dilekçe veren Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, “Mücbir sebep deprem bölgesinde geçerlidir.. Kahramanmaraş’ta deprem olup, Bodrum’da mücbir sebep uygulanamaz.. “ dediler.

Hem uzaktan, hem de yüz yüze eğitimin devam ettiği Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesinde, sadece uzaktan eğitim sebep gösterilerek kendilerinin sokağa atıldığını söyleyen onlarca öğrenci topladıkları imzalı dilekçeleri Bodrum Kaymakamlığına verdiler.

Tüm bu olanlar karşısında Spor Bakanlığının sessiz kaldığını söyleyen öğrenciler, “Bu bizler spor bakanlığı yurtlar genel müdürlüğüne emanetiz. Aramızda depremzede öğrenci arkadaşlarımız var. Bizim başımıza bir şey gelirse bundan spor bakanlığı sorumludur” diye konuştular.

Tüm bunlar yaşanırken Bodrum Gençlik Spor Müdürlüğü'nün öğrencileri yalnız bırakıp, “alt tarafı ailelerinizin yanına gideceksiniz” dediklerini söyleyen öğrenci velileri, “Hiç mi sorumluluğunuz olmadığını düşünüyorsunuz.. Biraz sorumluluk yükleyelim o zaman, dilekçelerimiz hazır.. Bu çocukların KYK yurdunda kalmaya hakları vardır ve bu hakları elinden alınamaz.. Duyarlı Tüm Bodrum’u, bu gençlerin eğitim ve barınma haklarını savunmaya davet ediyoruz” dediler.