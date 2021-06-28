Güvenoyunu kaybeden İsveç Başbakanı istifa etti

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, mecliste geçtiğimiz hafta yapılan güvenoyunu kaybetmesinin ardından bugün istifa ettiğini açıkladı.

2014 yılında göreve gelen Löfven, İsveç'te meclis güvenoyunu kaybeden ilk başbakan oldu. Löfven, yeni hükümet kurulana kadar geçici olarak başbakanlık görevine devam edecek.

Erken seçim yerine yeni hükümet oluşturulması çağrısı yapan Löfven, "İsveç için en iyisi erken seçim olmayacak. Meclis başkanı, parlamento (Riksdag) tarafından uygun görülebilecek bir başbakan önerisi için şimdi çalışmalara başlayacak. Mevcut hükümet, ülkeyi yönetmeye devam edecek, ancak geçici hükümet olarak" dedi.

Meclis başkanı Andreas Norlén, yeni hükümetin kurulması için parti liderlerine danışacak. 349 koltuğun 100'üne sahip olan Löfven'in Sosyal Demokrat Parti'nin yeni hükümet için görüşmeleri başlatması bekleniyor. Löfven'in Sosyal Demokrat Parti-Yeşiller Partisi koalisyonundan oluşan kabinesi, şu anda azınlık hükümeti konumunda.

Konut yasasının ardından desteği kaybetti

Löfven'e dönük güvenoyu çağrısı, faşist İsveç Demokratları partisinden gelmiş, ancak hükümetin konut ve kira zammına dönük yasa teklifinin ardından Sol Parti, Löfven'e olan desteğini geri çekme kararı almıştı. Löfven, güvenoyunu 109'a karşı 181 oyla kaybederken, 51 çekimser oy kullanıldı.

İsveç'te 2018 seçimlerinin ardından yapılan son koalisyon görüşmeleri 4 ayın ardından sonuçlanabilmiş ve Löfven Ocak 2019'da ülkenin başbakanı olmuştu.

İsveç'te bir sonraki genel seçim 11 Eylül 2022'de yapılacak.