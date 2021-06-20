Güvenlik görevlisinin karakolda ölümüyle ilgili ilk görüntüler ortaya çıktı

Birol Yıldırım adlı güvenlik amirinin 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece İstanbul’un Esenyurt karakolundaki ölümü öncesi çekilmiş görüntüler ortaya çıktı.

Diken’den Can Coşkun'un ulaştığı kamera kayıtlarına göre Yıldırım, saat 23:16’da karakola giriyor.

Yıldırım, 10 dakika sonra karakoldan çıkarken yedi sekiz polis tarafından durdurularak zorla tekrar içeri alınıyor. Üç dört polisin Yıldırım’ın yakasına yapıştığı, tartakladığı, aralarından birinin tekme atttığı görülüyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Esenyurt'ta bir şirketin güvenlik amiri olan Birol Yıldırım, gözaltına alınan çalışanının peşinden gittiği polis merkezinde yaşamını yitirmişti. Aile darp iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.