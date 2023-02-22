Güven endeksi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Uygulama dönemi her ayın ilk iki haftası olan iş yeri eğilim anketlerinin şubat ayında yüzde 42'si deprem öncesi cevaplandı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubatta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 2,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ocakta 118,1 iken şubatta 115,5 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 2, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,9, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 3,7 düştü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ocakta 126,2 iken bu ay 123,1'e geriledi.

Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,2 artarken, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,4, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 7,4 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 93,2 iken bu ay 89,8 oldu.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,9 ve gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 5,1'lik düşüş kaydedildi. (AA)