Guterres: Putin ve Zelenskiy arasında doğrudan görüşme olasılığı uzak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında doğrudan görüşme olasılığının hâlâ uzak olduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre, “BM Şartı'na, uluslararası hukuka uygun olarak barışın sağlanması için gerekli koşulların yaratılmasının önemli olacağını düşünüyorum, ancak gerçekçi düşünecek olursak bu olasılıktan hâlâ uzağız ve iki devlet başkanı arasında doğrudan görüşme düzenlemek muhtemelen zor olacak” diyen Guterres, böyle bir görüşmeye bizzat yardım etmeye hazır olduğunu ancak bunun Putin'in de Zelenksiy'in de istemesine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Kiev ve Moskova arasında barış anlaşması imzalama şansının henüz çok düşük olduğunu belirten Guterres, şunları söyledi:

“Her iki tarafın da hâlâ (hedeflerine ulaşmakta) kararlı olduğunu görüyorum. Başkan Putin'in operasyonun hedeflere ulaşılana kadar devam edeceğini açıkladığını duyduk. Ve Başkan Zelenskiy'in, ülkesinin Rus kontrolündeki tüm bölgelerini kurtarma niyetinde olduğunu duyduk. Yani iki başkanın buluşabileceği andan çok uzakta olduğumuz açıkça ortada.”