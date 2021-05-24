Gürsel Tekin'den Soylu'ya: İspatlayamazsa şimdi özür dilemeli

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili açıklamalarında Twitter üzerinden yanıt verdi.

Tekin "İçişleri Bakanlığı makamında oturan Süleyman Soylu’ya açık çağrıda bulunuyorum. Sadece Sedat Peker değil herhangi bir suç örgütü yöneticisi ile ilişkim varsa hemen istifa edeceğim. Eğer ispatlayamazsa hemen şimdi Haberturk canlı yayınında özür dilemek zorundadır" dedi.

Tekin "Sedat Peker kendisinin bir kere bana selam verdiğini benim de bu selamı aldığımı iddia ediyor. Bu olayı da hatırlamıyorum. Kendisiyle hiçbir bağlantım, ilişkim yoktur. Bu iddiaların tamamı da iftiradır. HaberturkTV’ye de bağlanıp cevap hakkımı kullanmak istediğimi bildirdim" ifadesini kullandı.

Soylu programda "Gerek organize suç örgütlerinin mensupları, liderleri, gerekse bu konularda iktidarı ve siyaseti istismar etmek isteyenler yanaşırlar, kendi meşguliyet alanlarını, sivil toplum örgütlerini, iş alemini oluşturmaya çalışırlar. Amaçları nedir? Sedat Peker'in korumaya mı ihtiyacı var? Amacı ne? Tam da bahsettiğimiz. 'Ben akademisyenleri kan banyosunda yıkayacağım'. Adam benim herşeyime küfrediyor, takipsizlikle övünüyor. Hangi partiyse, sadece AK Parti ile ilişkisi yok ki. CHP'li Gürsel Tekin'in attığı tweeti sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Bütün bunların tamamı organize suç mensuplarının birtakım yerel zafiyetlerden istifade ederek meşruiyet sağlamalarıdır" ifadelerini kullanmıştı.