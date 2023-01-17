Gürsel Tekin: İmar çetesi ve beton lobisine ülkemizi teslim etmişiz

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ilgili kuruluşlar aracılığıyla pandemi döneminde 61 ilde taşınmaz satışı gerçekleştirildiğini aktardı.

Devletin ihtiyaç fazlası taşınmazları satışa sunabileceğini dile getiren Tekin, "Bir rant uğruna satış yapılıyorsa, özellikle de turizm bölgelerini akın akın satıyorsanız, Ankara'da oturarak bunların imar uygulamalarını yapıyorsanız yarın Bodrum, Marmaris gibi ilçelerde su bulamazsınız, altyapı bunlara yeterli değil" diye konuştu.

Son 5 yılda 16 milyar 514 milyon lira değerinde arsa satışı yapıldığını söyleyen Tekin, son 5 yılda, 5 Yalova, 4 Erzincan kadar yer satıldığını söyledi. Tekin, "Bu satışların hepsi büyük bir sorun, yüktür. Önümüzdeki günlerde şehrinizin, ilçenizin, beldenizin bütün DNA'sını değiştirir. Adeta satılık bir Türkiye haline döndük. Başkent dahil devletin kurumları kiradayken devletin sürekli arsa satması da başka bir şey" değerlendirmesini yaptı.

Bakanlığının sitesinde 341 Hazine arazisinin satışa sunulduğunu, 299'unun da yakında satışa sunulacağını aktaran Tekin, "Planlanmış hiçbir şey yok. Adeta batan geminin malları gibi sürekli menkul ve gayrimenkul satışlarıyla bu ekonomik krizi durdurmaya çalışıyoruz. İmar çetesi ve beton lobisine ülkemizi teslim etmişiz. Gelin çocuklarımızın nefes alabileceği bir ülke yaratalım" ifadelerini kullandı. (AA)