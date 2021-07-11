Gürcistan'da Onur Yürüyüşü'nde saldırıya uğrayan gazeteci yaşamını yitirdi

Gürcistan'da 5 Temmuz'da LGBT haklarını savunmak düzenlenen Onur Yürüyüşü'nü hedef alan yobazların ciddi şekilde darp ettiği gazeteci Lekso Laşkarava bugün yaşamını yitirdi.

Pirveli TV kanalının muhabiri Lekso Laşkarava Pazar sabahı evinde ölü bulundu. Muhalefet, 5 Temmuz'daki pogrom sırasında yetkilileri eylemsizlikle suçladı ve parlamento önünde protesto çağrısında bulundu.

Gazetecinin darp edildikten sonra yüz kemiklerinde kırıklar oluşmuştu ve acil bir ameliyat gerekiyordu. Ancak daha sonra evine gönderilen Lekso Laşkarava, önceki gün Pirveli kanalında yayınlanan gündüz programlarından birine konuk oldu ve burada 5 Temmuz olaylarını anlattı. Kameraman Lekso Laşkarava ile birlikte saldırıya uğrayan Pirveli TV muhabiri Miranda Bagaturia, 20 kişinin onu yaklaşık beş dakika boyunca dövdüğünü ve kanlar içinde yerde bıraktığını belirtti.

Oğlunu sabah ölü bulan Lekso Laşkarava'nın annesi, 5 Temmuz'daki pogromlarda darp edilmeden önce oğlunun kesinlikle sağlıklı olduğunu belirtti. Gazetecinin annesi, "Şafak vaktiydi, onu bir battaniyeyle örtmek istedim, köpek yanında yatıyordu ... Onu çevirdim ve oğlum tamamen masmaviydi" dedi.

Bugüne dek Laşkarav ve başka bir gazeteciye saldırdıkları gerekçesiyle dört kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin altı yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanması bekleniyordu.

Onur Yürüyüşü sabahında Başbakan İrakli Garibaşvili, etkinlik için "Gürcü toplumunun geniş bir kesimi için kabul edilemez" demişti. Gürcü Ortodoks Kilisesi de destekçilerini Onur Yürüyüşü'ne karşı toplanmaya çağırmıştı.

Pogrom sırasında çekilen videoların bazılarında rahiplerin protestolara katıldığı görülüyor. Yürüyüşün iptal edilmesinin ardından meclis önünde rahipler ilahiler söyledi ve Gürcü türküleri eşliğinde dans etti. Pogrom esnasında 50'den fazla gazeteci yobazlar tarafından yaralandı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Laşkarava'nın ailesine düzenlediği taziye ziyaretinde olayın tüm faillerinin yakalanması için çağrıda bulundu.

Konuya ilişkin AB'nin Gürcistan Büyükelçisi Karl Hartzel, Twitter'da Laşkarava'nın ailesine ve tüm medya temsilcilerine taziyelerini iletti. Karl Hartzel, "Ölüm nedenine ilişkin soruşturmanın sonuçlarını beklerken, AB'nin bu olayı şiddetle kınadığını tekrar edeyim" diye yazdı.

İktidardaki Gürcü Rüyası partisinin genel merkezinde protestolar düzenleniyor. Eylemciler Başbakan İrakli Garibaşvili'nin istifasını ve saldırganların yargılanmasını talep ediyor.