Gürcistan'da Onur Yürüyüşü faşist saldırıların ardından iptal edildi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenmesi planlanan Onur Yürüyüşü, faşist grupların LGBTQ aktivistleri ve gazetecilere saldırmasının ardından iptal edildi.

Olaya ilişkin paylaşılan görüntülerde faşist grupların, LGBTQ aktivistlerinin bulunduğu üç katlı binaya saldırdığı görülüyor. Kentin başka bir bölgesindeyse rahip kılığında uzun sakallı birisinin gazetecilere saldırdığı, olay sonucunda 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, saldırıya uğrayan gazetecilerden biri, kendisine sopayla saldırıldığını söylerken, diğer gazeteciler kameralarının ve diğer ekipmanlarının hasar gördüğünü aktardı.

Kentteki Onur Yürüyüşü'nü organize edenler, yaşananlardan başbakan Irakli Garibaşvili'yi sorumlu tuttu. Yürüyüşü düzenleyenler, "Halka ve demokratik değerlere karşı savaş açıldı. Hükümetin eylemleri, kendilerinin doğrudan görevlerini yerine getirmek istemediklerini gösteriyor. Yürütme organının eylemsizliği, Gürcistanlı yurttaşların sağlığını ve hayatını gerçek bir tehlikeye attı" dedi.

Garibaşvili, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Onur Yürüyüşü'nü düzenleyenlerin "kamu alanında gösteri yapmayı planlayarak şiddeti provoke ettiğini" öne sürmüştü. Bir parlamento üyesiyse, yürüyüşün "radikal muhalefetin sponsorluğunda" düzenlendiğini iddia etmişti.