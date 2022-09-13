Günlük hayatına devam etmiş: Market poşetleri, gözlük, peruk... IŞİD'in üst düzey yöneticisi İstanbul'da yaşamış

IŞİD'in üst düzey yöneticisi olan Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, Mayıs ayında yapılan operasyonla yakalandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül'de yaptığı açıklamada Al Sumaidai'nin yakalandığını açıklarken operasyonun MİT ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştiğini belirtti.

HalkTV'den Hazar Dost’a konuşan kaynaklar, Al Sumaidai'nin operasyonun yapıldığı tarihten en az 6-7 ay önce Sarıyer-Ayazağa'daki evi tuttuğunu, yani en az bir yıldır İstanbul'da olduğunu belirtmiş, Al Sumaidai'nin gizlilik içerisinde günlük yaşantısına devam ettiğini aktarmıştı.

Bugün ortaya çıkan görüntülerde emniyet kaynaklarının IŞİD'in lideri Ebu Hasan el Haşimi Kureyşi olduğundan emin oldukları Al Sumaidai'nin Ayazağa sokaklarında market poşetleriyle günlük hayatına devam ettiği görüldü.

Al Sumaidai'nin giyindiği mavi t-shirt ve lacivert montun Mayıs ayındaki eşkal görüntüsüyle aynı olduğu anlaşılıyor. Ayrıca Al Sumaidai, gözlük ve peruk taktığı da görüntülerde gözüküyor.

