Günlük esrar kullanımı kalp hastalığı riskini arttırıyor

Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmanın sonucunda günlük esrar kullanıcıları arasında koroner arter hastalığı teşhisi konulma oranının, söz konusu uyuşturu maddeyi hiç kullanmamış olanlara göre yüzde 34 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Yapılan çalışmanın baş yürütücüsü Dr. Ishan Paranjpe, "Giderek artan sayıda kanıt, kenevirin tamamen zararsız olmadığını ve aslında kardiyovasküler hastalığa neden olabileceğini gösteriyor" yorumunda bulundu. Söz konusu çalışam Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin yıllık toplantısında Pazar günü sunulacak.

CNN'in haberine göre, Paranjpe, "Bu nedenle, esrar kullanma kararı, ciddi kalp hastalığı potansiyeline karşı dikkatli bir şekilde gözetilmelidir" şeklinde konuştu.

Koroner arter hastalığı, kalbe kan sağlayan arterlerin duvarlarında plak birikmesinden kaynaklanıyor. Ateroskleroz olarak da adlandırılan koroner arter hastalığı, en yaygın kalp hastalığı türü olarak biliniyor.

Stanford Üniversitesi'nin esrar kullanımı ve koroner arter hastalığı arasındaki ilişkiye dönük yürüttüğü çalışmada gözlem altında tutulan bireyler beş gruba ayrıldı. Çalışma kapsamında günlük kullanıcılar, haftalık kullanıcılar, aylık kullanıcılar, üç ayda bir veya iki kez kullananlar ve hiç esar kullanılmış olanlar şeklinde ayrılan katılımcıların birkaç yıl boyunca tutulan tıbbi kayıtları karşılaştırıldı.

Sonuçlar, yaş, cinsiyet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, tip 2 diyabet, obezite, sigara ve alkol kullanımı gibi koroner kalp hastalığının diğer potansiyel nedenlerin hesaba kattılmasından sonra da geçerliliğini korudu.

Daha önce başka çalışmalarda da esrar içmenin kalp krizlerini tetiklediği ve altta yatan kalp hastalığı olan kişilerde daha yüksek felç ve kalp yetmezliği riskine yol açtığı ortaya konulmuştu.