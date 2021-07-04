Günlük Covid-19 tablosu değişti: Yeni vaka sayısı 4 bin 418

Sağlık Bakanlığı günlük Covid-19 tablosunu yeni biçimiyle yayınladı.

Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50, yeni tespit edilen vaka sayısı 4 bin 418 oldu. Bugünkü test sayısı 216 bin 252 olarak duyuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak" ifadelerini kullandı.

Yeni tabloda toplam vaka sayısı ile toplam ölüm sayısı yer almazken, illere göre aşılama oranları ve yapılan aşı dozu sayısı yer aldı:

Sağlık Bakanlığı'nın genellikle akşamları 19.00 ile 21.00 saatleri arasında açıkladığı günlük koronavirüs tablosunun saat 22.00'yi geçmesine karşın yayınlanmamasının ardından https://covid19.saglik.gov.tr adresine girmek isteyen kullanıcılar beyaz bir ekranla karşılaşmıştı.