Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılan İstanbul'da kar fırtınası başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için ‘turuncu’ kodla uyarı yaptı. Karla mücadele ekipleri alarma geçti. 20 santimetrenin üzerinde karın birikme ihtimali tedbirleri beraberinde getirdi.

İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı ve fırtınası için tedbirler alındı. Okullarda eğitime pazartesi gününe kadar ara verildi. Hava ve deniz yollarında seferler iptal edildi.

Karla mücadele ekipleri alarma geçti. 20 santimetrenin üzerinde karın birikme ihtimali tedbirleri beraberinde getirdi.

İstanbul, Bursa, Sakarya, Yalova ve Kocaeli’de yüz yüze eğitime ara verildi. İlk ve orta dereceli okullar, üniversiteler, özel eğitim kurumları ve kreşlerde pazartesi gününe kadar eğitim yapılmayacak. Çanakkale’de de 5 ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.

AFAD: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Bursa, Sakarya, Yalova, Kocaeli’de kronik hasta, engelli ve hamileler, İstanbul’da ise tüm kamu personeli bugün idari izinli sayılacak. Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde görevli personel kapsam dışında olacak.