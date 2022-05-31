Güngören'de şüpheli kadın ölümü: 'Babam pencereden attı' diye bağırmış

Saadet Polat 5. kattaki evinin penceresinden 'düşerek' hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri Polat'ın eşi ile gün boyu tartıştığını, oğlunun 'Babam attı, tutuklayın, kaçmasın' diye bağırdığını söyledi.

Haber Merkezi

İstanbul'un Güngören ilçesindeki olay dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre Saadet Polat, 5. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Polat hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre mahalle sakinleri, Saadet Polat'ın eşi Hüseyin Polat ile gün boyu tartıştığını, gece saatlerine kadar kavga ettiklerini ileri sürdü. Saadet Polat'ın eşi gözaltına alınarak sorguya çekildi.

Hüseyin Polat, emniyette verdiği ifadesinde eşiyle tartıştıklarını, daha sonra pencereden atladığını iddia etti. Mahalle sakini ise, "Oğlu dün akşam 'Babam attı, tutuklayın, kaçmasın' demiş. Bütün gün kavga ettiklerini komşuları duymuş. Kadına olan şiddete artık dur denilmesi gerekiyor" dedi.

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