Güngören'de dünkü depremde çatlak oluşan bir bina boşaltıldı

İstanbul'da dün meydana gelen, AFAD'a göre 3,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Güngören Sanayi Mahallesi'ndeki 4 katlı binada çatlak oluştu. 16 daire ve 5 işyerinin bulunduğu binadaki dairelerinden birinin balkonunda da çökme oldu.

Bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, olay yerine gelen zabıta ekipleri binanın boşaltılmasını istedi. Bina ekipler tarafından şerit çekilerek mühürlendi. Bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına giderken, bir kısmı ise otellere yerleştirildi.

Dün de deprem sonrası hasar gören Pendik'teki bir bina tahliye edilerek mühürlenmişti.