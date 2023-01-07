Güney Sudan Cumhurbaşkanı'nın 'altını ıslattığı' görüntüler nedeniyle 6 gazeteci gözaltına alındı

Güney Sudan'da ulusal gazeteciler sendikası bugün yaptığı açıklamada, altı gazetecinin Cumhurbaşkanı Salva Kiir'in resmi bir etkinlikte "altını ıslatmış gibi göründüğünü gösteren" görüntülerin dolaşıma girmesi nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

Geçtiğimiz aya ait görüntüler, 71 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nın bir yol yapım etkinliğinde milli marşı söylerken gri pantolonuna yayılmış koyu bir lekeyi gösteriyordu. Söz konusu video hiçbir zaman televizyonda yayınlanmadı, ancak daha sonra sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Reuters'a konuşan Güney Sudan Gazeteciler Sendikası başkanı Patrick Oyet, devlete ait South Sudan Broadcasting Corporation'da çalışan gazetecilerin Salı ve Çarşamba günleri gözaltına alındığını söyledi.

Reuters'e verdiği demeçte sendika yetkilisi, gözaltına alınan gazeteciler hakkında "Cumhurbaşkanının kendi altına işediği videonun ortaya çıkması hakkında bilgi sahibi olduklarından şüpheleniliyor" dedi. Oyet, "Endişeliyiz çünkü şu anda gözaltında olanlar yasanın belirttiğinden daha uzun süre kaldılar" diye ekledi.

Güney Sudan'ın 2011'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana cumhurbaşkanı olan Kiir'in "hasta olduğuna dair" sosyal medyada dedikodular dolaşırken, hükümet yetkilileri daha önce bu iddiaları yalanlamıştı.