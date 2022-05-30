Güney Osetya, Rusya’ya katılma referandumunu askıya aldı

Güney Osetya'nın Cumhurbaşkanı Gagloyev, Güney Osetya'nın Rusya’ya katılması için referandumun yapılması ile ilgili kararın yürürlüğünü durdurdu.

Haber Merkezi

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya’nın yeni Cumhurbaşkanı Alan Gagloyev, Güney Osetya'nın Rusya’ya katılması için referandumun yapılması ile ilgili kararın yürürlüğünü durdurdu.

Sputnik'in haberine göre, Gagloyev, genel olarak Rusya’yla entegrasyonu sürdürme girişimine destek verdiğini fakat bu süreçle ilgili tüm konularda Moskova’yla görüşmelerin yapılması emrini verdiğini söyledi.

Gagloyev, Rusya’nın meşru haklarını ve çıkarlarını ilgilendiren sorunların tek taraflı çözümünün kabul edilemez olduğunu belirtti.

Eski Güney Osetya Cumhurbaşkanı Anatoliy Bibilov, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında, Rusya’ya katılmak için referandumun 17 Temmuz’da yapılmasına karar vermişti.

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Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için referandum tarihini açıkladı