Güney Kore’den tarihi faiz artışı kararı

Güney Kore Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25’e yükseltti. Banka son 5 toplantısında 25’er baz puanlık faiz artışına gitmişti.

Banka böylece 1990’ların sonundan beri en büyük faiz artışını gerçekleştirdi. Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong bu miktardaki artışın "yeni norm" olmadığını belirterek “Enflasyondaki yükselişin devam ederek büyük hasar vermemesi için bu kez 50 baz puanlık faiz artışı yaptık. Enflasyon öngördüğümüz patikada kalırsa durumu yakından gözlemleyerek 25 baz puan artışlarla devam etmeyi umuyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Ülkede enflasyon Haziran’da yüzde 6 ile 1998’ten beri en yüksek seviyeye çıkmıştı. Bankadan yapılan açıklamada enflasyonun bir süre daha bu seviyenin üzerinde kalabileceği belirtildi.