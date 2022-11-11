Güney Kore'deki Cadılar Bayramı faciasında yeni gelişme: Emniyet yetkilisi ölü bulundu

Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamasında 156 kişinin ölümüne neden olan izdihama ilişkin soruşturmada şüpheli olarak yer alan emniyet yetkilisinin bir akrabası yerel saatle 12.45'te emniyet yetkilisinin başkent Seul'deki evine gitti.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre akrabası, soyadı Jeong olarak belirtilen yetkilinin cesedini buldu. İş arkadaşları Jeong'un dün kendilerine intihar edeceğini ima eden mesajlar attığını belirtti.

Jeong'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

55 yaşındaki Jeong, izdihamın ardından açılan soruşturmada şüpheli olarak yer alıyordu.

İç istihbaratın, izdihamdan önce Cadılar Bayramı döneminde ciddi bir kaza yaşanabileceğine dair raporu olduğu, Jeong'un konuyla ilgili harekete geçilmediğini gizlemek için bu raporun silinmesi talimatı verdiği iddia edilmişti.

Jeong'a "yetkinin kötüye kullanılması, delillerin yok edilmesi ve ölümle sonuçlanan mesleki ihmal suçlamaları" yöneltilmişti.

İzdihamda 156 kişi ölmüştü

Seul'ün merkezindeki Itaewon bölgesinde 29 Ekim'de yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin edilen Cadılar Bayramı kutlamasında büyük bir kalabalığın 4 metre enindeki sokağa aniden doluşmasıyla izdiham çıkmıştı.

İzdihamda 156 kişi hayatını kaybetmiş bazıları ağır onlarca kişi yaralanmıştı.

Yetkililer hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlarda ve 22 kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıklamıştı.

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, "ulusal yas" ilan etmiş, ülkede binlerce kişi izdiham nedeniyle hükümeti protesto ederek sorumluların istifasını talep etmişti. (AA)