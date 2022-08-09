Güney Kore'de sel: En az 8 kişi yaşamını yitirdi

Güney Kore’nin Başkenti Seul’u yoğun yağışlar esir alırken kentin büyük caddeleri ve metro istasyonunu su bastı. Yetkililerin açıklamalarına göre meydana gelen su baskınlarında ölü sayısı 8’e ulaşırken ayrıca 8 kişiden de haber alınamıyor.

Seul ve çevre illerinde yaşayan yaklaşık 25 milyon kişiyi etkileyen yoğun yağışlar devam ederken ülkenin Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Seul’un yoksul ilçelerinden Gwanak’ta su altında kalmış mahalleleri ziyaret etti. Yoon “Toplumun ötekileştirilmiş kesimleri afetlerden en çok zararı gören kesim oluyor” dedi.

Bugün öğleden sonra yağışlar şiddetini arttırırken yerel yetkililer 1904’ten beri gözlenen en ağır sel felaketinin yaşandığını kaydetti. Kore Meteoroloji Ajansı’na göre yağmur seviyesi 38 santimetreyi aşarken Perşembe günü de yakın seviyelerde yağış bekleniyor.

Öte yandan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) güney kesimleri de ağır yağışlar etkisini gösteriyor. KDHC menşeli Rodong Sinmun’un aktardığına göre acil durum ekipleri bölgede süren inşaatlar ve güç santralleri çevresinde oluşabilecek durumlara karşı önlem almaya başladı.