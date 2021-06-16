Güney Kore'de kuryeler fazla mesai nedeniyle süresiz greve gitti

Güney Kore'de binlerce kurye emekçisi, patronların fazla mesaiyi önleme vaadini yerine getirmesi talebiyle süresiz greve gitti.

Strait Times'ta yer alan habere göre, ülkede 6 bin 500 üyesi olan Paket Kurye İşçileri Birliği Sendikası'nın yaklaşık 2 bin 100 üyesi, pandemi döneminde fazla mesailerin artmasına ilişkin hükümet ve lojistik firmalarıyla görüşmelerin tıkanmasının ardından geçtiğimiz çarşamba günü sokaklara çıkmaya başladı.

Ülkede Ocak ayında kuryeler, pandemi döneminde daha iyi haklara ve iş güvencesine sahip olma talebiyle çıktıkları grevin ardından, taleplerin yerine getirileceğine dair firma sahipleriyle anlaşma sağlamıştı. Ülkede o dönem yaşamını yitiren kurye sayısı 16'ya yükselmişti. Bu sayı, Mart ayında bir kuryenin daha yaşamını yitirmesiyle 17 olmuştu.

Firmaların sözlerini tutmaması üzerine işçiler yeniden greve giderken, sendika yetkilileri, lojistik firmalarının onlarca yıldır kuryeleri ücretsiz çalıştırarak kazanç sağladıklarını vurguladı.

Greve bu hafta başkent Seul'de devam edileceğini söyleyen sendika yetkilileri, 6 bin 500 kadar sendika üyesinin ve araçlarının haftanın bazı günlerinde sokakta konuşlandırılacağını kaydetti.

Ülkede kuryelerin pandemi dönemindeki mesailerinin günde 10 saatten 12 ila 14 saatlere kadar çıktığı belirtiliyor.

Pandemi döneminde yaşamını yitiren kuryelerin bazılarının kalp krizi nedeniyle, bazılarının beyin kanaması nedeniyle öldüğü belirtildi.