Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında izdiham: 120 ölü

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki popüler eğlence mekanlarının bulunduğu Itaewon'da izdiham yaşandı. Itaewon bölgesinde yaklaşık 50 kişi kalp krizi geçirirken yerel medya bu olayın bir Cadılar Bayramı partisi ile bir bağlantı olduğunu öne sürdü.

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo da yetkilileri hasarı en aza indirmek için çaba göstermeye çağırırken, Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon Avrupa ziyaretini kısa kesmeye ve eve dönmeye karar verdi.

Yerel basında yetkililere dayandırılan haberlere göre, Seul'de Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen izdihamda en az 120 kişi öldü ve 100'e yakın kişi yaralandı.