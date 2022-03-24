Güney Kore ve Japonya'dan 'KDHC şu ana kadarki en büyük kıtalararası balistik füze testi yaptı' iddiası

Güney Koreli ve Japon yetkililer, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC), şu ana kadarki en büyük kıtalararası balistik füze testi yaptığını öne sürdü.

Batı basınında yer alan iddialara göre, bu KDHC'nin 2017'den bu yana yaptığı en büyük füze testi oldu.

Söz konusu iddiaların ardından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Bu test, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir çok yasasının ihlali anlamına geliyor. Bu hamle bölgede gereksiz bir şekilde tansiyonun artmasına ve bölgedeki güvenlik durumunu istikrarsızlaşmasına neden olma riski taşıyor. Diplomasiye kapımızı kapatmadık, ancak Pyongang istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini acilen durdurmalı" ifadelerini kullandı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve Japonya Başbakanı Fumio Kişida da, iddiaların ardından KDHC'yi kınayan bir açıklama yaptı.

KDHC, 2017 yılında kıtalararası balistik füze ve nükleer testlerini durdurma kararı almıştı ancak silahlarını ABD saldırganlığına karşı öz savunma için kullanabileceğini açıklamıştı.