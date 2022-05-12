Güney Kore: KDHC Japonya Denizi'ne tanımlanamayan bir balistik füze fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC)'nin Japonya Denizi'ne tanımlanamayan bir balistik füze fırlattığını açıkladı. Açıklamada fırlatılan füzenin teknik detaylarının Güney Kore ordusu tarafından incelendiği belirtildi.

Yonhap haber ajansına bilgi veren Güney Kore'nin üst düzey bir askeri yetkilisi "ABD ile iş birliği içerisinde izleme faaliyetlerimizi ve hazırlığımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Bu son denemeyle birlikte KDHC, 2022 yılının başından bu yana 16. füze testini gerçekleştirmiş oldu.

Güney Kore'de yapılan seçimleri kazanarak Devlet Başkanı olarak seçilen ve KDHC'ye yönelik sert söylemleriyle dikkat çeken Yoon Suk Yeol, Salı günü resmen görevine başlamıştı.