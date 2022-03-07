Güney Kore cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi iktidar partisi lideri saldırıya uğradı

Güney Kore'nin iktidar partisi lideri Song Young-gil’e, kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.

Güney Kore'de iktidar partisinin lideri, bu hafta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için kampanya yürütürken yabancı bir kişi tarafından kafasına çekiç benzeri küçük bir alet ile vurulduğu kaydedildi.

Güney Kore'nin iktidar partisi lideri Song Young-gil’in gerçekleşen saldırıdan sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Seçim kampanyası yürüten lider Song Young-gil'in durumunun ağır olmadığı açıklanırken saldırgan kişinin polis tarafından yakalandığı ifade edildi.