Güney beldesinde seçimi AKP kazandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Beldesi'nde Belediye Başkanlığı seçimini AKP'nin adayı Erol Karabacak kazandı.

Toplam 1.830 kayıtlı seçmenin bulunduğu beldede 8 sandıkta kullanılan oyların tasnif ve sayımı tamamlandı. İlk sonuçlara göre seçimi AKP adayı Erol Karabacak kazanırken, ikinci olarak en yüksek oyu ise BBP’li Süleyman Çağlar aldı.

Seçimde partilerin aldıkları oylar şöyle:

AKP: 1021

BBP: 504

CHP: 29

İYİP: 23

Gelecek Partisi: 16

Saadet Partisi: 5

Türkiye'nin 765 yerleşim yerinde bugün sandık başına gidildi. Bunlardan biri de belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeleri için yapılan seçimler oldu.

764 köy ve mahallede ise farklı nedenlerle boşalan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapıldı.