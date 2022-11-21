Güney Afrikalı komünist lider Chris Hani'nin katili serbest bırakıldı

1993 yılında Güney Afrika'da apartheid karşıtı lider Chris Hani'yi öldüren Janusz Waluś serbest bırakıldı.

69 yaşındaki Janusz Waluś, Güney Afrika'nın ilk çok ırklı seçimlerinden bir yıl önce Güney Afrika Komünist Partisi (SACP) lideri Hani'yi öldürdü. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Waluś'un şartlı tahliye için yaptığı başvurular birçok hükümetin adalet bakanı tarafından reddedildi.

Ancak Pazartesi günü, anayasa mahkemesi baş yargıcı Raymond Zondo, Adalet Bakanı Ronald Lamola'ya Waluś'u "uygun göreceği şartlar ve koşullarla şartlı tahliye" talimatını verdi. Waluś'un 10 gün içinde şartlı tahliye ile serbest bırakılması için emir verilmiş oldu.

Zondo, Waluś hakkında "davranışının bu ülkeyi neredeyse sivil huzursuzluğa sürüklediğini" söylerken katilin "yasaya göre şartlı tahliye hakkına sahip olduğunu" kaydetti.

Zondo, Chris Hani'yi öldürmekle Waluś'un "ülkenin demokrasiye ulaşmasını raydan çıkarmaya niyetli olduğunu" ifade etti. Öte yandan Hani'nin ailesi, Walus'un şartlı tahliyesine defalarca karşı çıkmıştı. Hani'nin eşi Limpho, duyurudan kısa bir süre sonra yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Bu karar şeytani, tamamen şeytani. Bu mahkeme mağdurlara hitap bile etmedi” dedi.

SACP'nin şimdiki Genel Sekreteri Solly Mapaila'ysa, kararı adaletsizlik olarak nitelendirdi. Mapaila, Johannesburg'daki anayasa mahkemesi önünde gazetecilere verdiği demeçte, "Bugün adalet aracılığıyla bir adaletsizlik meydana geldi" dedi.

Hani, SACP Genel Sekreteri ve iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) silahlı kanadı olan uMkhonto we Sizwe'nin genelkurmay başkanıydı. Apartheid karşıtı lider, 10 Nisan 1993'te Johannesburg'un doğusundaki bir banliyöde evinin garaj yolunda vurularak öldürüldü.

Waluś, 1981'de Polonya'dan Güney Afrika'ya göç etti ve 1993 yılında Hani'yi öldürdü. Waluś'a silahı sağlayan suç ortağı Clive Derby-Lewis ise, 22 yıl hapis yattıktan sonra 2015 yılında tıbbi şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. 2016 yılında 80 yaşında akciğer kanserinden öldü.

Janusz Waluś, Polonya'daki neo-naziler ve Güney Afrika'daki apartheid taraftarları tarafından sembol bir isim olarak görülüyor.