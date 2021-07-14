Güney Afrika'daki ayaklanmada en az 72 kişi yaşamını yitirdi

Güney Afrika'da eski cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından başlayan ayaklanmada en az 72 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin en büyük kenti Johannesburg'un da bağlı olduğu Gauteng eyaletinde ve Zuma'nın memleketi olan KwaZulu-Natal eyaletinde ana yollar kapatıldı.

Bazı market ve işyerleri yağmalandı, bazı işyerleri ve ATM'ler ateşe verildi.

Hükümetten yapılan açıklamada 9 Temmuz'da başlayan ayaklanmada en az 72 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ölenlerden 10'unun Nelson Mandela'nın da bir dönem yaşadığı Soweto'da bir alışveriş merkezinin yağmalanması sırasında çıkan izdihamda yaşamını yitirdiği bildirildi. Hükümetin açıklamasına göre bazı ölümler ATM'lerin patlatılması sırasında meydana geldi.

Binlerce askerin kentlere konuşlandırıldığı kaydedildi.

Polisin yaptığı açıklamaya göre şimdiye dek 1234 kişi gözaltına alındı.

Koronavirüs salgınının ağır biçimde vurduğu Güney Afrika'da işsizlik yüzde 32,6 ile rekor seviyede. Genç işsizliği ise yüzde 46,7.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Pazartesi akşamı televizyondan yayınlanan konuşmasında ülkede yaşananları apartheid rejimi sonrası görülmüş en büyük "şiddet" olayı diye niteledi ve Covid-19'a karşı aşılama programında "tam da hız kazandığı bir dönemde kesintiye yol açtığını" söyledi.

Bazı bakanlar ise eylemler devam ederse bu bölgelere gıda tedarikinin sıkıntıya gireceğini kaydetti.

Güney Afrika'nın yoksul halkı arasında destekçileri çoğunlukta olan, apartheida karşı mücadelenin eski liderlerinden Zuma 2018'de sona eren Cumhurbaşkanlığı dönemine ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında mahkeme emrine itaatsizlikten 15 yıl hapis cezası almıştı. Zuma kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemiş ve davayı siyasi olarak nitelemişti. 79 yaşındaki Zuma geçen hafta hapis cezasını yatmak üzere cezaevine teslim olmuştu.

Zuma taraftarları davayı bir cadı avı diye niteleyerek çok sayıda kentte eyleme başlamıştı.