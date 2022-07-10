Güney Afrika’da gece kulübüne silahlı saldırı: 14 ölü, 4 yaralı

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinin Soweto ilçesinde bulunan bir gece kulübünde silahlı saldırı meydana geldi. Dün gece saatlerinde yaşanan saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır toplam 4 kişi ise yaralandı.

Olay yerinde bulunan boş mermi kovanlarının miktarı baz alınarak saldırının kalabalık bir grup tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Gauteng Eyalet Polisi Elias Mawela, “Saldırı sebebini ve niçin bu insanların hedef alındığına dair tüm ayrıntılara şu anda sahip değiliz. Yüksek kalibreli bir silahın kullanıldığını ve rastgele ateş açıldığını görebilirsiniz” dedi. (İHA)