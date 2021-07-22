Güney Afrika'da ayaklanma sürüyor: Ölü sayısı 276'ya ulaştı

Güney Afrika'daki gerginlikte ölü sayısı yükseliyor. Ülkenin eski Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasını takiben başlayan gerginlikler sırasında yoğun bir yağma kampanyası da başlarken ülke kıtlık ve felç edici bir ekonomik çöküşle burun buruna gelmiş durumda.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden Bakan Khumbudzo Ntshavheni yaptığı açıklamada, ülkede başlayan yağma ve şiddet olaylarında KwaZulu-Natal eyaletinde 234 kişinin, Johannesburg'un da yer aldığı Gauteng eyaletinde ise 42 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.