Güney Afrika Cumhurbaşkanı anayasayı ihlal etmekle suçlanıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Ulusal Yürütme Komitesi, anayasayı ihlal etmekle itham edilen Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın durumunu tartışmak için toplanacak.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, görevi başındayken özel bir çiftliği işlettiği, 2020 yılında bu çiftliğe yönelik soygunu kolluk kuvvetlerine bildirmediği, soygunda çalınan paranın kaynağının belirsiz olduğu ve çiftliğin koruma işlerinde Cumhurbaşkanlığı korumalarını görevlendirdiği gerekçesiyle anayasayı ihlal etmekle suçlanıyor.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, ANC Ulusal Yürütme Komitesi, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın anayasayı ihlal ettiğine yönelik suçlamaları görüşmek üzere toplanacak.

Ramaphosa iddiaları reddediyor

Güney Afrika'nın en zengin isimlerinden biri kabul edilen Ramaphosa ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

Cumhurbaşkanı, bu çiftlik soygunu sırasında Afrika Birliği toplantısı için Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da olduğunu, soygundan bir kâr elde etmediğini ve ayrıca Cumhurbaşkanlığı korumalarının kanun dışı bir şekilde görevlendirilmediğini iddia ediyor.

Bununla birlikte Ramaphosa, bugün basına yaptığı açıklamada, anayasayı ihlal ettiği yönündeki suçlamalara yönelik nihai kararın ANC'nin Ulusal Yürütme Komitesi'nde alınacağını, kendisinin de bu toplantıya katılacağını açıkladı.

Muhalefet cephesinde ise Ramaphosa'ya yönelik istifa çağrıları yükseliyor.

Çiftlik soygunu

Bir grup soyguncu, 2020 yılında Limpopo eyaletinde bulunan ve Ramaphosa'ya ait olan manda çiftliğinden 500 bin ile 4 milyon dolar arasında para çalarak kayıplara karıştı. Bu soygunun, yasalara aykırı olarak kolluk kuvvetlerine bildirilmediği ve çiftliğin korunmasında Cumhurbaşkanlığı korumalarının görevlendirildiği ileri sürüldü.

Çiftlikten çalınan paranın meblağı ve kaynağı resmi olarak hiçbir zaman açıklanmadı. Bu durum, çalınan paranın kayıt dışı olduğu iddialarını beraberinde getirdi. (AA)