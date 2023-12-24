Güne soL'dan bakın: 24 Aralık 2023

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

2 günde 12 asker yaşamını yitirdi: Meclis'te bildiri tartışması

Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Kilit'te iki günde 12 asker yaşamını yitirdi. Meclis'te AKP, MHP, İYİP, Saadet Partisi ortak, CHP ayrı bir bildiri yayımladı.

Haber

2 günde 12 asker yaşamını yitirdi: Meclis'te bildiri tartışması

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin Antalya temsilcileri seçildi

Ankara'da 7 Ocak'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin (THTM) Antalya temsilcileri, bugün Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Savaş Sarı'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda seçildi.

Haber

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin Antalya temsilcileri seçildi

Patronlardan 'bölgesel asgari ücret' çıkışı

Asgari ücretin bölgesel olarak değerlendirilip belirlenebileceğini öne süren İTO Başkanı Avdagiç "gelişmekte olan illerde" daha düşük asgari ücret belirlenmesini istedi. 

Haber

Patronlardan 'bölgesel asgari ücret' çıkışı

DEM Parti'nin gençlik kongresine soruşturma: 42 kişi gözaltına alındı

DEM Parti'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" hakkında soruşturma başlatıldı, 42 kişi gözaltına alındı.

Haber

DEM Parti'nin gençlik kongresine soruşturma: 42 kişi gözaltına alındı

Kızıl Goncalar dizisinin mekan izinlerine iptal

Kızıl Goncalar dizisinin çekimleri için İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nden 2 mekan için alınan izinlerin iptal edildiği belirtildi.

Haber

Kızıl Goncalar dizisinin mekan izinlerine iptal

Davutoğlu'ndan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık: 'Adayını destekleyebiliriz'

Yerel seçimlere ilişkin "herkesle" işbirliğine açık bir tablo sergileyeceklerini söyleyen Davutoğlu, bazı yerlerde "müzakere ederek iktidarın adayına destek verebileceklerini" kaydetti.

Haber

Davutoğlu'ndan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık: 'Adayını destekleyebiliriz'

'Aile yapısı' adı altında çocuklara bunları öğretiyorlar: Berdel, levirat, taygeldi...

Ortaokul ve lise müfredatında yer alan “Türk Sosyal Hayatında Aile Yapısı” isimli derste, öğrencilere "levirat", "sorarat", "berdel" ve "taygeldi" gibi kavramların öğretildiği ortaya çıktı.

Haber

'Aile yapısı' adı altında çocuklara bunları öğretiyorlar: Berdel, levirat, taygeldi...

Yeni Şafak 'askerimiz fakirdendir'i normalleştirme derdinde

Kuzey Irak'ta hayatını kaybeden askerlerden Yasin Karaca'nın eviyle ilgili yazı yazan Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan, "İnsanın olduğu yerde sınıf ayrımı da var olmaya devam edecek" iddiasında bulundu. 

Haber

Yeni Şafak 'askerimiz fakirdendir'i normalleştirme derdinde: 'İnsanın olduğu yerde sınıf olacak'mış

Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ çocuk sporculara cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haber

Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı

Uluslararası taşımacılık krizde: Gemiler artık Afrika’yı dolaşmak zorunda

Yemen’deki Husi rejiminin İsrail’e giden gemileri vurmasının yansımaları giderek büyüyor.

Haber

Uluslararası taşımacılık krizde: Gemiler artık Afrika’yı dolaşmak zorunda

İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 424'e çıktı

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 20 bin 424'e yükseldi.

Haber

İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 424'e çıktı

Üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı iki yılda 700 bini aştı

2021 ve 2022’de 728 bini aşkın öğrenci üniversiteyi bıraktı. En çok terk etme büyük şehirlerde olurken üniversitelerini bırakan öğrenci sayısı ülkedeki 50 ilin nüfusunu geçti.

Haber

Üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı iki yılda 700 bini aştı