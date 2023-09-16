Güne soL'dan bakın: 16 Eylül Cuma

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

Tan Sağtürk Company: DOB A.Ş.

Saray, Tan Sağtürk’ü Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü yaptı. Son seçim sonuçlarının doğrudan yansısı olan, sürpriz sayılmayacak bir atamadır.

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Tan Sağtürk Company: DOB A.Ş.

Patron adım atmadı, Trelleborg işçileri üretimi durdurarak fabrikaya kapandı

Gebze Plastikçiler Sanayi Bölgesi’nde bulunan Trelleborg fabrikasında işçiler, patronun TİS görüşmelerindeki tutarsızlıkları nedeniyle iş bırakarak fabrikaya kapandı.

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Patron adım atmadı, Trelleborg işçileri üretimi durdurarak fabrikaya kapandı

Cami anonsu sokağa verildi: 'Filenin Sultanları kafirdir'

İstanbul Eminönü'ndeki bir camide söylenen 'Filenin sultanları kafirdir, izlemek günahtır, bir de alkış tutuyorsunuz' ifadeleri sokaktan duyuldu.

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Cami anonsu sokağa verildi: 'Filenin Sultanları kafirdir'

Konya'da ÇEDES eylemi: Öğrencilerin tarikatların kucağına itilmesine seyirci kalmamız mümkün değil

Konya’da Türkiye’nin birçok ilinde okullara imam, müezzin, vaiz gibi din görevlilerin atanmasını sağlayan ÇEDES protokolünün iptal edilmesi için kitlesel eylem yaptı.

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Konya'da ÇEDES eylemi: Öğrencilerin tarikatların kucağına itilmesine seyirci kalmamız mümkün değil

'Antiemperyalizm yeni beraberliğin ilk adımı olur' başlıklı söyleşi üzerine

Söyleşi sırasında geçen bazı ifadeler var ki, beni bir kez daha düşünmek zorunda bıraktı. Sol içinde dostça, birbirini anlamak ve birbirinden öğrenmek adına bunları özetle not düşmeyi görev bildim.

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'Antiemperyalizm yeni beraberliğin ilk adımı olur' başlıklı söyleşi üzerine

 
 

Resmi Gazete'de yayımlandı: Şeyhi ağırladı, müdür yapıldı

KYK yurdunda şeyh 'onuruna' iftar veren Arif Özsoy, Vakıflar’a müdür olarak atandı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Şeyhi ağırladı, müdür yapıldı

43 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciası için 'İhmal yok' diyen isim genel müdür oldu

Amasra’da 43 madencinin can verdiği faciada “ihmal” olmadığını savunan Muharrem Kiraz, TTK genel müdürü oldu.

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43 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciası için 'İhmal yok' diyen isim genel müdür oldu

Ayder Yaylası'nda bilirkişi keşfine katılan hakim: 'Saygısızlık yapma, aldırırım seni'

Ayder Yaylası'ndaki imar planıyla ilgili bilirkişi keşfine katılan hakim, 'İşiniz gücünüz şov yapmak' sözlerine tepki gösterenlere, 'Saygısızlık yapma, aldırırım seni' dedi.

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Ayder Yaylası'nda bilirkişi keşfine katılan hakim: 'Saygısızlık yapma, aldırırım seni'

Depremzede içme suyu beklerken AKP'li belediye kola ihalesine çıktı

AKP'li belediye soğuk içecek alımı için ihaleye çıktı. İçme suyu bekleyen depremzedeye gazlı içecek dağıtacaklar.

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Depremzede içme suyu beklerken AKP'li belediye kola ihalesine çıktı

BİSAM: Yoksulluk sınırı 40 bin TL'nin üzerinde

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin ağustos ayı verilerine göre; açlık sınırı 12 bin 34 lira olurken, yoksulluk sınırı 41 bin 626 lira olarak gerçekleşti.

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BİSAM: Yoksulluk sınırı 40 bin TL'nin üzerinde

Libya'da selden etkilenen bölgelerde bir yıl süreli OHAL ilan edildi

Kentte içme suyunun tüketime uygun olmadığını, başka kaynaklara yönelmek gerektiği ifade eden Sayih, sel yüzünden zarar gören tüm bölgelerde bir yıl süreyle OHAL ilan etme kararı aldıklarını bildirdi.