Gündem | Yurt parasını ödeyemeyen öğrenciye bakanlıktan tavsiye: 'O zaman ev alın!'

Gündem'de bu akşam Gökhan Kazbek ülkeden manzaralarda, yurt parasını ödeyemeyen öğrenciye ev almasını tavsiye eden bakanı, işsizlik alıp başını girmişken "Bir de utanmadan iş yok diyorlar" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı'nı, AKP'nin 20 yılda vatandaşları nasıl mutsuzluk endeksinde üst sıralara taşıdığını masaya yatırıyor.