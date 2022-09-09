Gündem'de bu akşam Gökhan Kazbek ülkeden manzaralarda, yurt parasını ödeyemeyen öğrenciye ev almasını tavsiye eden bakanı, işsizlik alıp başını girmişken "Bir de utanmadan iş yok diyorlar" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı'nı, AKP'nin 20 yılda vatandaşları nasıl mutsuzluk endeksinde üst sıralara taşıdığını masaya yatırıyor.
Gündem | Yurt parasını ödeyemeyen öğrenciye bakanlıktan tavsiye: 'O zaman ev alın!'
Gündem'de Gökhan Kazbek ülkeden manzaralarda, yurt parasını ödeyemeyen öğrenciye ev almasını tavsiye eden bakanı masaya yatırıyor.
Haber Merkezi