soL TV'de Gündem programında bugün Gökhan Kazbek'in konuğu TKP Merkez Komite Üyesi Anıl Çınar.
Gökhan Kazbek Anıl Çınar ile TKP’nin açıkladığı çözüm belgelerini konuşuyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Gündem | TKP'nin İç Politika Belgesi'nde neler var?
Gündem’de bugün Gökhan Kazbek, TKP Merkez Komite Üyesi Anıl Çınar ile TKP’nin açıkladığı çözüm belgelerini konuşuyor.
Haber Merkezi
soL TV'de Gündem programında bugün Gökhan Kazbek'in konuğu TKP Merkez Komite Üyesi Anıl Çınar.
Gökhan Kazbek Anıl Çınar ile TKP’nin açıkladığı çözüm belgelerini konuşuyor.