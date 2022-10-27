Gündem Özel | Türkiye'de nükleer santrale ihtiyaç var mı?

soL TV'de Gündem Özel programında bugün Gökhan Kazbek'in konukları Sinop NKP Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayhan Konukçu, Nükleer Fizikçi Prof. Dr. Hayrettin Kılıç, EMO Yönetim Kurulu Üyesi, NKP Sekreteri Mehmet Özdağ ve Mersin Nükleer Karşıtı Platform Dönem Sözcüsü Osman Koçak.

Programda konuklar "Türkiye’de nükleer santrale ihtiyaç var mı? Nükleer santraller Türkiye için tehlike oluşturuyor mu? Nükleer santrallerin çevreye ve doğal hayata etkisi nedir? Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliğinde ne durumdayız?" sorularına yanıt veriyor.

Canlı yayın saat 21.00'de.