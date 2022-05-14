Gündem olacak fotoğraf: Açılışa birlikte gittiler

Rize-Artvin Havalimanı bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Açılış öncesinde Süleyman Soylu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aynı uçakta yolculuk yaparak poz vermesi dikkat çekti.

Soylu fotoğrafla birlikte yaptığı paylaşımında, “Milletimizin bir gurur gününe, bir muştusuna, Rize Havalimanı'nın açılışına, Ankara'dan Rize'ye Sn. Büyüğümüz MHP Gn. Bşk. Dr. Devlet Bahçeli, BBP Gn. Bşk. Sn. Mustafa Destici, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi, Celal Adan Bey ve arkadaşlarımızla gidiyoruz. Hayırlı olsun” ifadesini kullandı.