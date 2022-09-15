Gündem | Eleştirenler cezasız kalmazken AKP'lileri kim koruyor?

soL TV Gündem’de bugün Gökhan Kazbek, Anayasa Mahkemesi eski raportörü Ali Rıza Aydın ile "Seçimler yaklaşırken iktidar kendisine muhalif olana, doğru haber veren medyaya, eleştirisinden vazgeçmeyen vatandaşa baskının dozunu daha ne kadar artıracak, eleştirenler cezasız kalmazken AKP’lileri kim koruyor, yargı ne kadar adil, RTÜK ceza kriterleri dozunu nasıl aştı?" sorularına yanıt arayacak.