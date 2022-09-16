Gündem | AKP yoksulluğun üzerini örtebilir mi? Sosyal konut aldatmaca mı?

soL TV'nin Gündem programında bugün Osman Serkan Düz, Dayanışma Meclisi Üyesi Prof. Dr. Aziz Konukman ile AKP’nin yoksulluğun ulaştığı boyutun üzerini örtmeye yönelik hamlelerini, beklentileri düşse de kendisi bir türlü düşmeyen enflasyonu, seçim ekonomisi ve bütçede açılan gediği, sosyal konut projesi ve tarımda yürürlüğe giren uygulamaların vatandaşın derdine ne kadar ilaç olabileceği konularını masaya yatırıyor.