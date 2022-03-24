Gündem | AKP 20 yılda kimleri kurtardı?

soL TV'de Gündem programında Gökhan Kazbek’in konuğu iktisatçı Profesör Doktor Aziz Konukman oluyor.

Programda AKP iktidarının 20 yılda ekonomiyi nasıl çöküşe sürüklediği, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “ekonomiyi kurtardık” sözleri üzerinden resmi rakamlarla halkın yüzde 32’sinin yardımlarla hayatını sürdürdüğü, çaresiz kalanların başka yöntemlere başvurması, çareyi tüketen iktidarın kur korumalı mevduat hesabının vatandaşın sırtına nasıl yüklendiği masaya yatırılıyor.

Program saat 21.00'de yayında olacak: