Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri müdahalesinde 5. güne girildi. İki ülke arası görüşmelerin Rusya yanlısı iktidarın yönettiği Belarus'ta yapılması bekleniyor. Haberlere göre Kiev heyeti Belarus'a vardı.

Ukrayna ile Rusya arasında müzakere görüşmeleri haberleri gelirken, ABD yine devreye girdi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Rusya'nın Ukrayna harekatı ve bu kapsamdaki "gelişmeleri" görüşmek ve "birleşik yanıtı koordine etmek" için müttefikleri ve ortaklarıyla bir görüşme yapacağını açıkladı.

'Dostlarımız var, özellikle Çin'

Batı merkezlerinden ve NATO ülkelerinden Rusya'ya dönük tepkiler devam ederken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1'in yayınında Rusya'nın dünyada, özellikle de Çin'de hala dostları olduğunu söyledi. Rusya'nın dünyada hala dostları olup olmadığı sorusuna yanıt veren Zaharova, "Elbette var. Özellikle Çin" dedi.

'Kiev sivilleri kalkan olarak kullanıyor'

Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Dairesi, Pazartesi sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev ve ikinci büyük kenti Harkov'da patlamaların duyulduğunu açıkladı. Yapılan kısa açıklamada, Kiev'in son birkaç saat öncesine kadar sessizliğini koruduğu belirtildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise yaptığı açıklamada Kiev'in kontrolleri altında olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Rusya'nın Kiev'i işgal etme çabaları başarısız oldu" denildi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, Kiev'in "sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını" iddia ederken bunun şimdiye kadar Batılı politikacılar tarafından görmezden gelinen ve sıradan Ukraynalılar tarafından tanık olunmasına rağmen yabancı medyada yer almayan "uluslararası hukukun bir ihlali" olduğunu söyledi.

Fransa ve ABD'den vatandaşlarına Rusya'dan ayrılma çağrısı

Fransa ve ABD, Rusya'da bulunan vatandaşlarının ülkeyi terk etmelerini istedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya’da bulunan vatandaşlarına ülkeyi "derhal" terk etmeleri çağrısında bulundu. Fransa, birçok ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle vatandaşlarının Rusya'yı terk etmesi gerektiğini açıkladı.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, Rusya'ya uçuşların iptal edilmesi ve birçok ülkenin hava sahalarını Rusya'ya kapatmasından ötürü ABD vatandaşlarının ülkeden "derhal ayrılmaları gerektiğini" belirtti.