Gün gün benzine gelecek zamlar belli oldu: İşte liste...

Neredeyse artık her gün zamlanan motorine ve benzine bugün rekor düzeyde zam geleceği belirtiliyor.
Bu gece yarısından sonra motorine 2,34 kuruş, benzine de 1,12 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Öte yandan Artıbir kamuoyu şirketi Genel Müdürü Hüseyin Çalıskaner bir akaryakıt firması bölge müdürü arkadaşından edindiği bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.
Çalışkaner'e gelen bilgiye göre gün gün akaryakıta aşağıdaki gibi zam gelecek:
8 Mart Salıdan geçerli 1,44 TL
9 Mart Çarşambadan geçerli 2,34 TL
10 Mart Perşembeden geçerli 1,60 TL
Bugün daha az zam gelecek diye sakın sevinmeyin.— Hüseyin Çalıskaner (@caliskanerh) March 7, 2022
Akaryakıt firması bölge müd. arkadaşımın gönderdiği zamlar aşağıdaki gibi.
8 Mart Salıdan geçerli 1,44 TL
9 Mart Çarşambadan geçerli 2,34 TL
10 Mart Perşembeden geçerli 1,60 TL
Evet şimdi mendilleri hazırlayabilirsiniz. https://t.co/pdbjiiINIf