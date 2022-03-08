Gün gün benzine gelecek zamlar belli oldu: İşte liste...

Akaryakıta gün aşırı zam gelmeye devam ediyor. Üst üste üç gün yapılacak zamların listesi belli oldu.

Haber Merkezi

Neredeyse artık her gün zamlanan motorine ve benzine bugün rekor düzeyde zam geleceği belirtiliyor. 

Bu gece yarısından sonra motorine 2,34 kuruş, benzine de 1,12 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Artıbir kamuoyu şirketi Genel Müdürü Hüseyin Çalıskaner bir akaryakıt firması bölge müdürü arkadaşından edindiği bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. 

Çalışkaner'e gelen bilgiye göre gün gün akaryakıta aşağıdaki gibi zam gelecek:

8 Mart Salıdan geçerli 1,44  TL

9 Mart Çarşambadan geçerli  2,34 TL

10 Mart Perşembeden geçerli 1,60 TL