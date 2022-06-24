Gültekin'in katilinin avukatı müvekkili için 'örnek gösterilen kişidir' dedi

Pınar Gültekin’in katledilmesiyle ilgili yargılamada mahkeme, katil Cemal Metin Avcı'ya 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasını 23 yıl hapis cezasına çevirmişti. Söz konusu kararın kamuoyu tarafından tepki ile karşılanmasının ardından Cemal Metin Avcı'nın avukatı Ali Abdullah Erinan bir açıklama yaptı.

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın "yaşadıkları yerde örnek gösterilen kişi" olduğunu iddia eden Erinan, "itiraf ederek ve yer göstererek olayın açığa çıkmasını sağlamasından" dolayı Avcı'nın "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak bir insanı öldürmesinin mümkün olmadığını" iddia etti.

Erinan tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Ortada cinayete ilişkin herhangi bir bulgu yokken müvekkil her şeyi itiraf ederek ve yer göstererek olayın açığa çıkmasını sağlamıştır. Eğer müvekkil itiraf etmeseydi bunca zaman sadece kayıp bir insandan bahsedilecekti ve bu şekilde de kalacaktı. Olayı itiraf eden yer gösteren vicdani sorumluluk hisseden bir kişinin canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak bir insanı öldürmesi de mümkün değildir.

Müvekkil geçmişinde herhangi bir suça karışmamıştır. Suç işlemeyi kendisine alışkanlık haline getirmiş bir kişi olmadığı gibi suça yatkınlığı da yoktur. Kendisi ve aile yapısı itibari ile de yaşadıkları yerde örnek gösterilen kişidir."