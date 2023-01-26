Gültekin ve Sabuncu Halk TV'den ayrıldı

Murat Sabuncu ve Levent Gültekin Halk TV’de “İki Yorum” adlı programlarını sona erdirdiklerini ve kanaldan ayrıldıklarını duyurdu.

Sabuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2020’nin Eylül ayı başladığımız, ekranda olduğumuz 26 ay boyunca 200’ün üzerinde program yaptığımız İki Yorum’a nokta koyma zamanı" ifadesini kullandı. Sabuncu ayrılık nedenini ise "Halk TV prensip olarak başka yerde video söyleşi yapanlarla çalışmayacağını önceden deklare ettiği için ayrılık gerçekleşti" diye açıkladı.

Levent Gültekin de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hem Murat’ın bu durumu nedeniyle hem de fark ettim ki daha iyi olsun diye yaptığımız eleştiriler yarardan daha çok zarar getiriyor. Bu nedenle kendi isteğimizle İki Yorum programına son verdik. Hem halk tv’ye hem de size çok teşekkür ederim" diye belirtti.