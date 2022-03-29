Gültekin Uysal’dan Çiller açıklaması: 'Tayyip bey tepe tepe kullanabilir'

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde güncel gelişmeleri değerlendiren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yeniden siyasete döneceği söylenen eski Başbakan Tansu Çiller ile ilgili bir soru üzerine, “Tansu Çiller ile hiçbir görüşmem olmadı. O defteri kapatalı çok oldu. Biz bir hayrını görmedik. Tayyip Bey hayrını görür, tepe tepe kullanabilir” şeklinde konuştu.

'Açıklama yapmama kararı alındı'

Uysal, “Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorusuna ise “Siyasetin bir momentumu ve zamanlaması var. Bugün için cumhurbaşkanı adaylığı için 6 siyasi parti olarak açıklamama yapmama kararı aldık. Ortak fikir birlikteliği içerisindeyiz. Siyasi partilerin elbette değerlendirmeleri var. Hangi sistemde Türkiye seçime girecek daha belli olmadan kimse değerlendirme yapmaz” yanıtını verdi.