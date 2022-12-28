Gültekin Uysal seçim için tarih verdi: 'Erdoğan’ın tüm adımları seçime ayarlı'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini değerlendirdi.

Uysal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''EYT ile ilgili verilen karar, bir hakkın teslimidir. Emeklilikte yaşa takılıp bunca süredir sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza kararın hayırlı olmasını dilerim. İktidarın da hakkını teslim edelim; teşekkür ediyoruz. Darısı, AKP tarafından hukuksuzluk icat edilerek hakkı yenen herkese. EYT’lilerin hakkını gündeme taşıyan sivil inisiyatiflere, ana muhalefetten başlayarak tüm muhalefet partilerine ve desteklerini esirgemeyen medya kuruluşları, basın mensupları ve hakkı hukuku dert edinen herkese teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Erken seçim için tarih verdi

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal paylaşımlarının devamında ise bu hamlenin seçimler için yapıldığını ifade ederek; erken seçim için tarih verdi.

Uysal, ''Sn. Erdoğan’ın tüm adımları seçime ayarlı. 30 Nisan’da seçim yapmak için tüm ayarlama, lütuf, taktik hamleler! Nafile çabalar tabii ki'' diyerek erken seçim tarihi olarak 30 Nisan öncesini işaret etti.