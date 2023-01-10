Gültekin Uysal: Erdoğan Titanik’in kaptanı gibi, buzdağı uyarılarını dikkate almadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altılı Masa'nın ortak aday çıkarma kararını "Altı kaptan bir gemiyi batırır tek kaptanla gemi gider, yedekler ayrı. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bunlar ise görünürde altı kişiyle Allah bilir aslında kaç kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar. Oyu millet verecek ülkeyi 6 kayyum yönetecek. Bırakın davul başkasının, tokmağın başkasının elinde olmasını, bir tane davula 6 tokmak birden inecek" sözleriyle eleştirmişti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Erdoğan'a tepki gösteren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan, Titanik'in kaptanı gibi… ‘O' da buzdağı uyarılarını dikkate almadı… İstişare etmedi… Batmaz denen gemi battı! Türkiye de dört nala felakete gidiyor. Yeter be usta!"