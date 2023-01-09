Gültan Kışanak adaylık sorusuna yanıt verdi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan cumartesi günü bir açıklama yaparak partisinin seçimlere kendi adayıyla gireceğini söyledi. Buldan, "HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız” dedi.

Buldan'ın bu açıklaması siyasi gündemi hareketlendirirken HDP'nin adayının eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak olduğu iddiası gündeme geldi.

Kocaeli 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nden bulunan ve Gerçek Gündem'den Filiz Gazi'nin sorularını yanıtlayan Kışanak, “Altılı masanın adayının bir demokrasi iddiası varsa; HDP'yi bu iddianın yanında konumlanmaya davet etmesi gerekir. HDP seçmeni bir kez daha, ‘mecburiyet’ duygusuyla, oy tercihinde bulunmayabilir" dedi.

“Seçim öyle son dakikalarda yapılan birkaç mitingle kazanılamaz. Muhalefet meydanlara çıkmak için geç kalıyor" diyen Kışanak, "Cumhurbaşkanı adayı olarak adınız geçiyor. Hangi olasılık halinde aday olmanız söz konusu?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili süreç, partimiz HDP tarafından yürütülmektedir. HDP'nin 6'lı masaya dahil olma veya seçim ittifakı yapma gibi bir talebi olmadığının ve her fırsatta ‘ortak aday’ vurgusu yaptığının altını çizmek gerekiyor. HDP'nin bu konudaki tutumu gayet nettir: "Muhalefet partileri tek adayla cumhurbaşkanlığı seçimine katılmalı ve ortak adayı belirleme sürecinde HDP'nin kurumsal kimliği muhatap alınmalı." Bu eksende bir formül bulunabileceğini düşünüyorum.

HDP de HDP seçmeni de ‘isimlerden’ daha çok ‘yaklaşımlarla’ ilgileniyor. HDP seçmeni, politik taleplerinden azade, sadece ‘oy’ olarak görülemez. HDP seçmenine karşı ‘el mahkum’ siyaseti izlemek de sonuç alıcı bir yaklaşım değildir. HDP seçmeni, HDP'nin politik programında dile getirilen taleplerin gerçek sahibidir; HDP bu taleplerin temsilcisi, tüzel kişisidir. Bu nedenle HDP seçmeninin eşit yurttaşlık, adalet, demokrasi ve barış gibi taleplerini dikkate almayan muhtemel adayların, HDP seçmeninden, seçimi kazandıracak kadar oy alması mümkün değildir.

HDP seçmenini ‘kazandıran’ değil; ‘kaybettiren’ pozisyonda görerek hesap yapmak da bu kez sonuç almayacaktır. HDP seçmeninin oyu; en az diğer tüm partilere verilen oylar kadar değerlidir. Bunu unutmamak ve eğer 6'lı masanın adayının bir demokrasi iddiası varsa, HDP'yi bu iddianın yanında konumlanmaya davet etmesi gerekir. HDP seçmeni bir kez daha, ‘mecburiyet’ duygusuyla, oy tercihinde bulunmayabilir."